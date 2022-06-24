ثامر السليم

أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد السويفان ان القرار الصادر من "التعليم العالي" بسحب الاعتراف ببعض جامعات جمهورية مصر العربية ووقف استكمال الدراسات العليا لتخصص الحقوق وبعض التخصصات الاخرى يمثل ضررا كبيرا للراغبين في استكمال دراستهم، لافتا الى ان القرار لم يتم على أسس علمية أو أكاديميه دقيقة.

وقال السويفان في تصريح ل "الأنباء": توقيت ومضمون القرار يؤكدان الاسباب الحقيقية وراء صدوره، هو انه بعد صدور مئات الأحكام بجواز الجمع بين استكمال الدراسة الجامعية والعمل، لم يلق قبولا لدى الجهة الادارية مما جعلها تقرر إلغاء الاعتراف كوسيلة لمنع من يرغب في استكمال دراسته، مشيرا الى أنه قرار تعسفي الهدف منه التضييق على الراغبين باستكمال مسيرتهم التعليمية.

وأضاف: وما يؤكد ذلك هو الاحكام التي صدرت واكدت انه حق التعليم مكفول وفقا للدستور ولا يمكن المساس به أو النيل منه، والمصلحة العامة للبلاد تقتضي تشجيع الشباب لتكوين جيل للمستقبل، مؤكدا ان القرارات لا تسري بأثر رجعي

بمعنى أن من يستكمل دراسته أو قام بالتسجيل في احدى الجامعات او التخصصات التي سحب الاعتراف بها قبل تاريخ صدور القرار يستمر في دراسته ولن يتضرر أو يتأثر.