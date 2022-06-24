تخوض النجمة هند صبري للمرة الأولى تجربة تقديم أحد الأعمال المقتبسة عن مسلسل اجنبي والتي يطلق عليها الفورمات في مسلسل يحمل إسم في مهب الريح- وهو إسم مؤقت سيتم تغييره العمل مأخوذ عن مسلسل the good wife''s والذي يتكون من ٤٥ حلقة وهي اولى تجارب هند أيضا مع هذا العدد الكبير من الحلقات.

ويقدم النسخة العربية كرؤية درامية السيناريست شريف بدر الدين ويخرجها احمد خالد موسى والذين تتعاون معهما هند صبري للمرة الأولى. ويشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم اياد نصار وماجد المصري .

على صعيد أخر تنتظر النجمة هند صبري عرض فيلمها كيرة والجن يوم ٣٠ من يونيو الجاري والذي ينتمي لنوعية الانتاجات الضخمة والبطولات الجماعية حيث يجمع بين هند صبري وكريم عبد العزيز وأحمد عز ويخرجه مروان حامد ومن تأليف أحمد مراد عن روايته ١٩١٩.