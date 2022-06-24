ذكرت صحيفة (إل موندو ديبورتيفو) الإسبانية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يصنع التاريخ في الرياضة الأكثر شعبية في العالم منذ عقدين من الزمن، ومسيرته الناجحة مصحوبة بملايين اليوروهات، ويتم استثمار الكثير من هذه الأموال في السيارات الفاخرة.

واستعرضت الصحيفة أغلى خمس سيارات يمتلكها كريستيانو، بعدما تعرضت إحدى سياراته الرياضية لحادث وهي "بوجاتي فيرون" عندما اصطدم الشخص الذي كان يقودها، وهو أحد موظفيه، بجدار في مايوركا بأسبانيا.

وتضم قائمة السيارات، فيراري التي تبلغ قيمتها 3 ملايين يورو، وكان إنتاجها من 2013 إلى 2018 وتم تصنيع 499 سيارة منها فقط، والسيارة الثانية هي بوجاتي شيرون الي تبلغ قيمتها 2.5 مليون يورو ويوجد منها 500 نسخة فقط في جميع أنحاء العالم.

والسيارة الثالثة هي بوجاتي فيرون جراند سبورت فيتيس وتبلغ قيمتها 2 مليون يورو، وهذه هي السيارة التي تعرضت لحادث في مايوركا.. أما السيارة الرابعة فهي ماكلارين سينا بقيمة 800 ألف يورو وكانت إصدارًا خاصًا يحتوي على 500 وحدة فقط، والسيارة الخامسة هي فيراري 599 GTO والتي تبلغ قيمتها 450 ألف يورو، وتعتبر السيارة البيضاء الوحيدة للفريق المذكور التي يملكه البرتغالي كما أنها نسخة مختلفة من فيراري 599 جي تي بي فيورانو التي أنتجت 599 وحدة فقط في عام 2010.

كان رونالدو صاحب الـ 37 عامًا انضم لمانشستر يونايتد في الصيف الماضي قادما من يوفنتوس، واختير "الدون" مع نهاية هذا الموسم كأفضل لاعب في مانشستر بعد تسجيله 24 هدفًا في جميع المسابقات، ومع ذلك، فقد اعتبر موسمه الأول مع "الشياطين الحمر" مخيبًا، لفشل النادي في حجز بطاقة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يذكر أن عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد يمتد للموسم المقبل، مع وجود بند لتمديده لعام إضافي.