تطرح الفنانة أنغام والمطربة مروة ناجي أغنيتين جديدتين على موقع الفيديوهات "يوتيوب" الأسبوع المقبل؛ بمناسبة الموسم الصيفي وخاصة عيد الأضحى المبارك، حيث تحمل أغنية المطربة مروة ناجى عنوان "السيرة".

وطرحت المطربة مروة ناجى آخر أغنياتها التي تحمل اسم "عايز تعرف" في عيد الحب الماضي ، كلمات أحمد المالكي وألحان محمد محمدي وتوزيع محمد شفيق وإخراج أحمد أسامة، وكانت الأغنية الأولى لمروة ناجى التي ترتدى فيها فستان زفافها الحقيقي والتي ظهر فيها زوجها محمد البطران لأول مرة أيضا.

أما الفنانة أنغام، فمن المقرر أن تطرح أغنيتها الجديدة الأسبوع المقبل التي لم تفصح عن اسمها، كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.