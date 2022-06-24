كشف استطلاع إنجليزي أجريا من قبل جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" تسبب في جرح مفتوح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي ال 22 الذين يعيشون في بريطانيا.

ووفقا للمستطلع ارائهم بحسب ما أوردته صحيفة (ذا جارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، فإنهم قالوا إن قرار مغادرة التكتل الأوروبي جعلهم يشعرون بالخيانة وعدم الأمان والثقة تجاه المملكة المتحدة الذي لا يزال معظمهم يعتبرون وطنهم.

وأظهر المسح الذي شمل مواطني الاتحاد الأوروبي من 22 دولة ، والذين كانوا في الغالب في بريطانيا لأكثر من 5 سنوات ومكثوا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، تأثيرا عميقا ودائما على حياة وشعور الهوية والانتماء لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.

وقال المؤلف الرئيسي للاستطلاع البروفيسور ناندو سيجونا من جامعة برمنجهام، إن الرواية العامة قد تشير إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد انتهى وأن الجميع قد تقدموا لكن بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جرحا مفتوحا.

وقال المستطلعون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر بشكل كبير على نظرتهم لبريطانيا بينما لا يزال 72% يشعرون ببعض الارتباط العاطفي بالمملكة المتحدة فيما أبدى 89% إن رأيهم في الدولة قد تغير.

وردا على طلب تقديم ثلاث كلمات تلخص ما تعنيه بريطانيا بالنسبة لهم ، قدم العديد منهم مع ذلك مصطلحات مثل الوطن و الحب ما يعكس القوة المتبقية لعلاقات مواطني الاتحاد الأوروبي بالبلد الذي يعيشون فيه، ومع ذلك فإن الردود الإيجابية طغت عليها كلمات مثل خيبة الأمل والخيانة والحزن والإحباط والغضب، بحسب "ذا جارديان".

ولفت الاستطلاع إلى أنه بعد عام من نهاية الفترة الانتقالية وجد أن معظم مواطني الاتحاد الأوروبي المستقرين في المملكة المتحدة يعتزمون البقاء حيث أن أكثر من نصفهم يتمتعون بوضع قانوني دائم وأكثر من 30% لديهم جنسية مزدوجة.

وأضاف أن هناك أنعدام ثقة في سلطات الهجرة بالمملكة المتحدة ولا يزال الكثير من مواطني الاتحاد الأوروبي لا يشعرون بالأمان بالإضافة إلى قلقهم أيضا بشأن عدم قدرتهم على رعاية الأقارب خارج المملكة المتحدة.