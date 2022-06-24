توقع البنك المركزي الكوري الجنوبي نمو التضخم في البلاد خلال العام الجاري بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق وأنه ربما يصل إلى أعلى مستوى في 14 عاما مع تصاعد ضغوط الأسعار بسبب ارتفاع الطلب وقلة المعروض.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن البنك عرض توقعاته الأخيرة حول التضخم في تقرير عن أحدث أوضاع الأسعار بعد نحو شهر من تعديله الحاد لتوقعاته للتضخم لهذا العام من 1ر3 % إلى 5ر4%.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن :"يتجاوز اتجاه الأسعار المستقبلي توقعاتنا التي حققناها في أيار/مايو نظرا للتغيرات في ظروف مختلفة ومن بينها تصاعد أسعار النفط الدولية".

وقال التقرير إن هناك احتمال أن يتجاوز نمو الأسعار هذا العام مستوى (7ر4 %) الذي وصل إليه في عام .2008

وتوقع بنك كوريا أيضا أن يتجاوز التضخم في الربع الثالث من هذا العام 5% للمرة الأولى منذ عام .2008