تعتبر السيارة الكلاسيكية الصغيرة ميني كوبر أساسا مثاليا لإنتاج سيارة كهربائية، وهذا هو ما أدركه مركز إيطالي لتجديد السيارات وتطويرها فاختار سيارة ميني كوبر لتحويلها إلى سيارة كهربائية بالكامل.

وذكر مركز أنزوم أوتوموتيف الإيطالي أنه استبدل محرك كهربائي بقدرة 45 كيلووات بمحرك الوقود التقليدي في السيارة، مع تزويدها ببطارية بقدرة 14 كيلووات وهو ما يتيح للسيارة قطع مسافة 140 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها، وهو ما يجعلها خيارا مثاليا للاستخدام داخل المدن وفي الرحلات القصيرة.

وبهذا انضمت ميني كوبر إلى قائمة السيارات الكلاسيكية التي تم تحويلها إلى سيارات كهربائية على يد العديد من الشركات بما في ذلك السيارة فيات 500 وفولكس فاجن بيتلز وفيراري ورولز رويس.

وقالت شركة أزنوم الموجود مقرها في مدينة مونزا الإيطالية إن السيارة ميني كوبر الكهربائية تملأ الفجوة بين الماضي العريق للسيارة كوبر السريعة والتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة في العالم.

واختارت الشركة الإيطالية سيارة من طراز ميني كوبر5 لكي تكون نموذجا اختباريا للتحويل إلى سيارة كهربائية.

ومن المتوقع أن يكون سعر السيارة الكهربائية من ميني كوبر أكثر من سعر النسخة التقليدية والبالغ 29 ألف دولار.