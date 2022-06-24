أعلن وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ في فيينا أنه سيتم إلغاء التطعيم الإجباري ضد كورونا في البلاد .

وقال الوزير النمساوي: "التطعيم الإجباري لا يدفع أي شخص لتلقي التطعيم".

وأوضح راوخ أنه بفعل سلالة أوميكرون، صارت الحماية التطعيمية حاليا أقل مما كانت عليه في الحماية من سلالة دلتا التي كانت لا تزال مهيمنة عند الإعلان عن خطوة (بحث التطعيم الإجباري) في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.

يذكر أن التطعيم الإجباري بدأ سريانه في النمسا في شباط/فبراير الماضي، وتم دعمه من جانب جميع الأحزاب البرلمانية هناك ما عدا حزب الحرية النمساوي اليميني.

وكانت النمسا دولة رائدة في فرض التطعيم الإجباري، فيما كانت هناك لوائح محددة وفقا للمراحل العمرية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.