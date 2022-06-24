كشفت نتائج دراسة عالمية مشتركة، أن الجلوس لساعات طويلة يرتبط مع تزايد مخاطر الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسة.

وبحسب نتائج البحوث التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) لأمراض القلب، تبرز الارتباطات بين ساعات الجلوس مع الوفيات وأحداث أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر وضوحاً في الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة.

وقام باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، وجامعة سايمون فريزر في كندا، بهذه الدراسة المشتركة التي تشمل أكثر من 100 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 70 عاماً من 21 دولة، مع متوسط متابعات لهم 11.1 سنة.

ووجدت نتائج البحث أن مخاطر الوفيات وأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسة، ومن بينها احتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية وفشل القلب، بين المشاركين الذين جلسوا ما بين 6 إلى 8 ساعات كل يوم ازدادت بـ12 إلى 13 في المائة، مقارنة مع الذين جلسوا لأقل من 4 ساعات في اليوم.

وسجل الأشخاص الذين جلسوا لأكثر من 8 ساعات زيادة بـ20 في المائة في هذه المخاطر.

وبحسب الدراسة، فمن المرجح أن يكون تقليل وقت الجلوس مع زيادة النشاط البدني استراتيجية مهمة لتقليل مخاطر الوفيات المبكرة وأمراض القلب والأوعية الدموية./