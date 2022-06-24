تتوقع الحكومة السويدية الآن نمو الاقتصاد بنسبة 9ر1% هذا العام، مقابل 1ر3% في توقعات أعلنتها في نيسان/أبريل، حيث أدى ارتفاع التضخم واسعار الفائدة إلى إضعاف النمو.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء تتوقع الحكومة السويدية أيضا الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1ر1% في عام 2023، بعد أن كانت قد أعلنت عن توقع نموه بنسبة 6ر1% في نيسان/أبريل.

وتتوقع الحكومة السويدية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين مع تثبيت أسعار الفائدة (سي.بي.آي.إف) بنسبة 1ر6% في عام 2022، مقابل توقع ارتفاعه بنسبة 6ر4% في توقعات نيسان/أبريل.

كما تتوقع الحكومة الآن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين مع تثبيت أسعار الفائدة بنسبة 9ر2% في عام 2023؛ بعد أن توقعت ارتفاعه بنسبة 8ر1% في نيسان/أبريل.

وأعلنت الحكومة السويدية أيضا توقعها لوصول البطالة إلى نسبة 5ر7% في عام 2022، بعد أن كانت تتوقع وصولها إلى 6ر7%.

وتتوقع الحكومة الآن أن يصل عجز الميزانية في عام 2022 إلى 2ر0% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5ر0% في التوقعات السابقة للعام نفسه. مع تحسين التوقعات لعام 2023 إلى تحقيق فائض في الميزانية في 2023 بنسبة 8ر0% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض بنسبة 7ر0% في التوقعات السابقة.