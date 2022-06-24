أعلن الفنان مصطفى شعبان بدء تحضيرات فيلم "اللي سرق حاجة يرجعها" الذي سيعود به للسينما بعد غياب 12 عاما.

وقال مصطفى شعبان، في تصريح، /: إن اسم الفيلم مؤقت وهو من إخراج مجدي الهواري، ويجرى الاستعداد له واختيار طاقم الممثلين، مشيرا إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي رومانسي.

وأضاف أن تصوير الفيلم سيتم في عدد من الدول الأوروبية، ويعرض العام المقبل، مشيرا إلى أن البطلة أمامه ستكون ممثلة أجنبية.

ورحب مصطفى شعبان بالمشاركة في أي عمل يعرض على المنصات الرقمية بشرط وجود القصة المناسبة، مشيرا إلى أن المنصات ما زالت حديثة العهد، لذلك لم يتأخر كثيرا في الدخول إلى هذا العالم.

وكان أخر أعمال مصطفى شعبان فيلم "الوتر" الذي تم إنتاجه عام 2010، وجسد خلاله دور ضابط يكشف جريمة قتل غامضة، بطولة غادة عادل وأحمد السعدني وأروي جودة وسوسن بدر وإخراج مجدي الهواري.