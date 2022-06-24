تستضيف مدينة مونتريال الكندية، في ديسمبر المقبل، قمة الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي، وهي ثاني حدث دولي كبير يتم نقله من الصين مؤخرًا بسبب سياساتها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي التابعة للأمم المتحدة ووزارة البيئة الصينية - في بيانين منفصلين - أن الاجتماع سيعقد في ديسمبر بمونتريال، حيث يوجد مقر الأمانة.

وقالت إليزابيث ماروما مريما، الأمينة التنفيذية للاتفاقية - في بيانها - إن الصين التي تترأس هذه الجولة من الاجتماعات، قررت نقلها إلى خارج البلاد "بسبب استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالوباء العالمي".

وذكرت وزارة البيئة الصينية أن القرار اتخذ "بعد دراسة شاملة لوضع الوباء في الداخل والخارج".

وانسحبت الصين الشهر الماضي من استضافة كأس آسيا لكرة القدم 2023، كما أجلت إلى أجل غير مسمى دورة الألعاب الآسيوية 2022، وهي مسابقة رياضية كان من المقرر عقدها في سبتمبر في مدينة هانغتشو.

وتتشابه قمة التنوع البيولوجي مع قمة المناخ الأكثر شهرة للأمم المتحدة، وتجتمع البلدان التي انضمت إلى اتفاقية عالمية بشأن الحفاظ على الأنواع النباتية والحيوانية في العالم بانتظام لمحاولة تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية.

كان من المقرر عقد الاجتماع في مدينة كونمينج الصينية في وقت سابق من هذا العام، لكن تم تأجيله بسبب الوباء.