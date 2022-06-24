أظهرت بيانات قطاع الهجرة أن عدد الاجانب الذين يقيمون في كوريا الجنوبية تجاوز مليوني شخص الشهر الماضي لأول مرة منذ 15 شهرا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن بيانات مكتب سياسة الهجرة بوزارة العدل أظهرت أن مليونين و 12 ألفا و862 أجنبيا يقيمون في البلاد حتى أيار/مايو الماضي، فيما تعد أول مرة يتجاوز فيها عدد الأجانب مليوني شخص منذ شباط/فبراير .2021

ويمثل العدد زيادة بنسبة 3ر1% أو ما يعادل 25 ألفا و612 شخصا مقارنة بشهر نيسان/أبريل الماضي.

وكان عدد الأجانب المقيمين لفترات طويلة أو قصيرة، قد تجاوز مليوني شخص لأول مرة في حزيران/يونيو 2016 بسبب تدفق السائحين والعمال المهاجرين.