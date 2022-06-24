قالت قناة ((سبكتريم نيوز1)) أن تقاسم الحدود مع دولة مثل الولايات المتحدة يعقد قضايا العنف المرتبطة بالأسلحة النارية في كندا.

وقال التقرير إنه على الرغم من أن عنف البنادق يمثل مشكلة في كندا، إلا أن حجم عمليات إطلاق النار الفردية في الولايات المتحدة أكبر بكثير بسبب الأسلحة شبه الآلية.

ونقلت القناة عن جويونغ لي، وهو أستاذ مساعد في علم الاجتماع وعضو بهيئة التدريس في مركز دراسات الولايات المتحدة، قوله: "من السهل جدا الحصول على الأسلحة في الولايات المتحدة".

وقال لي "كان من الممكن تفادي الكثير من الإصابات والوفيات التي نسمع عنها إذا كانت هناك قوانين أكثر منطقية"