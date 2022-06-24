دعا المستشار النمساوي كارل نيهمر إلى تطبيق "القواعد نفسها للجميع" في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتحديدا فيما يخص المفاوضات مع دول غرب البلقان الست.

وقال نيهمر - في بيان - "إنها ضرورة للعدالة ومسألة مصداقية"، لافتا إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي اليوم تهدف إلى منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة علاج تباطؤ التوسع الأوروبي نحو دول غرب البلقان.

وأوضح نيهمر أنه "لا يجب أن نستخدم معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنه في ضوء العلاقات الوثيقة مع النمسا، فإن عملية التقارب بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان هي في مصلحة الجانبين وبالأخص الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن النمسا طالبت على وجه التحديد بمنح البوسنة والهرسك وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد وليس أوكرانيا فقط، ومن المقرر أن يلتقي المستشار النمساوي في وقت لاحق مع رؤساء وفود كوسوفو والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وصربيا لإجراء محادثات ثنائية.