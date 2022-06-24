يمنح المهرجان مكافأة قدرها 10000 جنيه مصري لأصحاب الرسائل المنشورة



مفرح الشمري

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته التاسعة والعشرين، عن فتح باب تلقي المشاركة في مشروع " نشر الرسائل العلمية " ضمن مطبوعات المهرجان في محور الدورة المقبلة واختار له موضوع (التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي).

وكشف مدير المهرجان الفنان سعيد قابيل في بيان صحافي عن شروط المشاركة وهي : يشترط أن تكون الرسالة بغرض الحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه ، وأن تكون الرسالة قد نوقشت بالفعل في إحدى الجامعات المصرية أو العربية أو الأجنبية في عام 2000 وما يليه ، وثانيا يقبل المهرجان الرسائل العلمية التي أعدها الباحثون المصريون والعرب والأجانب ويمنح المهرجان مكافأة قدرها 10000 جنيه مصري لأصحاب الرسائل المنشورة.

أما عن آلية المشاركة فستكون كالتالي: يقوم الباحث باستيفاء الاستمارة المرفقة ويدرج فيها البحث كاملاً بصيغتي word & PDF والسيرة الذاتية المختصرة، وتقوم لجنة مختصة بفحص الرسائل واختيار ما يتفق منها مع محور هذه الدورة وهو (التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي) ، ويتم توزيع الرسالة بعد طبعها مجاناً على ضيوف المهرجان والأكاديميات والأقسام المتخصصة في المسرح وأي جهات إنتاجية أو علمية أخرى.

أما عن موعد التقديم والمشاركة فسيكون آخر موعد لتلقي المشاركات يوم 15 يوليو 2022 ، وستعلن الأبحاث الفائزة بالنشر في 15 أغسطس 2022 ، وبخصوص الأبحاث المختارة لباحثين من غير المصريين (عرب وأجانب) ، فسوف يتم نشر البحث كاملاً في كتاب يصدر ضمن مطبوعات المهرجان، كما يحق للجنة العلمية اختيار واحد أو أكثر من الأبحاث وثيقة الصلة بمحور دورة المهرجان هذا العام (التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي) وسوف يتم دعوة أصحابها لعمل عرض لموضوع البحث ضمن برنامج ندوات المهرجان.

يذكر أن الدورة الـ (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022، برئاسة د.جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية د. إيناس عبدالدايم