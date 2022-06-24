عاطف رمضان

افتتحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري وبالتعاون مع الادارة العامة للمرور صباح اليوم الجمعة تحويلة جديدة على طريق الدائري الخامس وقام بإغلاق جسر شارع دمشق.

ويأتي ذلك لاستكمال اعمال مشروع انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور بجنوب السرة شاملة قطاعات من شارع دمشق وطريق الملك فيصل، ويهدف المشروع لتسهيل حركة المرور وتقليل الحوادث ورفع مستوى الامن والسلامة.

كما يهدف الى تطوير"الدائري الخامس" من شارع الملك فهد مع شارع الملك فيصل وذلك بخفض "الدائري الخامس" من تقاطع شارع دمشق واحداث انسيابية في الحركة المرورية.