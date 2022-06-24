عقد لتوفير مستشار ضريبي دولي.. وآخر لمستشارين في مركز المعلومات



علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن الخطة السنوية لوزارة المالية عن العام المالي الحالي 2022/2023 تتضمن نحو 35 ممارسة في نحو 5 قطاعات بالوزارة.



وأظهرت تفاصيل الممارسات عن العام الحالي، أن من بينها واحدة لتوفير مستشار ضريبي دولي، وأخرى لتطبيق معايير أمن المعلومات لغايات ضريبية، وكذلك توفير مستشارين لإدارة مركز المعلومات الآلي، وممارسة لبوابة الشراء الحكومي.



يأتي ذلك إلى جانب ممارسة توفير حماية أمن الشبكة ضد التهديدات الخارجية، وأخرى لبيئة الطوارئ، وتعلية سعى التخزين لنظام النسخ الاحترازية للخوادم الرئيسية، وكذلك ممارسة لتوفير مستشاري حاسب آلي لأحد الأنظمة في القطاع الضريبي.