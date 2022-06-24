أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إحباط تهديدات جدية" تستهدف الرئيس قيس سعيد" محذرة من "مخططات" لتقويض الاستقرار الامني بتونس.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي حذرت خلاله المتحدثة باسم الداخلية التونسية فضيلة الخليفي من ان "هناك مخططات لاستهداف الرئيس التونسي" معتبرة أن "هذه التهديدات وصلت الى مرحلة أصبحت على قدر من الجدية تحتم الاعلام عنها للرأي العام".



وقالت المتحدثة ان "التحريات لا تزال متواصلة على اعتبار وجوب تجميع أكثر ما يمكن من التفاصيل" موضحة انها "تهديدات تهدف الى تقويض الأمن العام التونسي وقد تم رصدها بعد تقاطع معلومات عدة أجهزة أمنية متورط فيها اطراف داخلية وخارجية تهدف الى اثارة البلبلة والفوضى داخل تونس".



واكدت الخليفي أنه "تم احباط عملية ارهابية ليلة البارحة (ليلة الخميس) حاول من خلالها شخص استهداف أحد المقرات الامنية الحساسة وقد تم اعتقال المتورط فيها وحجز أداة الجريمة".



وكانت تقارير اعلامية كشفت ان النيابة العمومية التونسية أذنت فجر الجمعة بحبس شاب للاشتباه في تورطه في حادث الاعتداء طعنا بسكين على عنصرين امنيين قرب احدى الكنائس وسط العاصمة تونس.