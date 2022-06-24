الدوحة- فريد عبدالباقي

تقدم منتخب قطر الأول لكرة القدم مركزين في التصنيف الدولي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ليحل في المركز 49 عالمياً برصيد 1441.41 نقطة، والخامس عربياً بعد المغرب وتونس ومصر والجزائر، والأول على مستوى المنتخبات العربية في منطقة غرب آسيا. وتراجع المنتخب السعودي إلى المركز الثاني، فيما جاء المنتخب الإماراتي في المركز الثالث عربياً بغرب آسيا يليه العراق، والبحرين والأردن، وسوريا، وفلسطين، ولبنان. ويتصدر منتخب إيران تصنيف المنتخبات الآسيوية.

هذا، وهاجمت الجماهير الريانية إدارة النادي بعد رحيل النجم الجزائري ياسين براهيمي عن الفريق والانتقال إلى نادي الغرافة في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وطالبت الجماهير بمحاسبة المقصرين في ملف تجديد عقد براهيمي والذي انتهى بنهاية الموسم الماضي بعد أن قضى 3 مواسم مع الريان نجح خلالها في قيادة الفريق لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ومن جانبه أصدر نادي الريان بياناً أكد فيه، أن ما حدث مع اللاعب الجزائري ياسين براهيمي الذي كان أحد أولويات الإدارة خلال المرحلة الماضية، وهي تجديد التعاقد معه، وبالفعل حدث اتفاق بين إدارة النادي وبراهيمي على تجديد العقد بين الطرفين، وعقب عودة اللاعب إلى الدوحة مرة أخرى تفاجأ مسؤولو نادي الريان برغبة براهيمي بمغادرة النادي القطري والتوقيع لناد آخر، مع العلم انه لا توجد أي بوادر لعدم التجديد وهذا على عكس ما تم الاتفاق عليه سابقاً بين الإدارة وبراهيمي.

على صعيد آخر، قدم نادي الغرافة، لاعبه براهيمي، خلال مؤتمر صحافي أقيم في قاعة المؤتمرات بالنادي حيث تم الإعلان عن التعاقد الرسمي معه لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ومن جهته أعرب براهيمي عن سعادته للانضمام إلى صفوف نادي الغرافة، قائلاً: سعيد بانضمامي لنادٍ كبير يملك مشروعاً واعداً، التحاقي بالفريق كان عن قناعتي الخاصة وقراري لأنني أريد البحث عن تحدٍ جديد.

وعن أسباب اختياره الغرافة، رغم العروض التي تلقاها من عدة أندية في دوريات مختلفة، قال براهيمي: صحيح تلقيت عروضاً من السعودية وأوروبا أيضاً، لكني مرتاح في قطر فالاستقرار العائلي مهم جداً بالنسبة لي لكي أتفرغ إلى كرة القدم التي أعشق تحدياتها التنافسية.

وإلى ذلك، قررت إدارة نادي الغرافة الاستغناء عن المحترفين الخمسة وهم: البرازيلي غابرييل بيريز، والمالي شيخ دياباتي، والإيراني سعيد عزت الله، والجزائري سفيان هني، والإيفواري جوناثان كودجيا.

وبدأت إدارة نادي الغرافة في البحث عن محترفين جدد حيث كانت صفقة الجزائري براهيمي هي أول التعاقدات في الميركاتو الصيفي.