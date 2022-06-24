بشرى شعبان

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية اطلاق برنامج تدريبي للتوعية والوقاية من المخدرات تنظمه إدارة رعاية الأحداث، وسيتضمن 8 دورات تدريبية تقدمها شخصيات ومتخصصون يمثلون جهات حكومية وجمعيات أهلية اعتبارا من الأحد 26 يونيو وحتى الأربعاء 29 منه بمعدل دورتين يوميا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية للفتيان في منطقة الصباح الصحية.

وستبدأ سلسلة الدورات التدريبية يوم الاحد بدورتين الأولى بعنوان "كيفية التعامل مع المدمن" يقدمها منصور الخشتي من جمعية بشائر الخير، والثانية "كيفية التعامل مع الحدث المتعاطي في المدارس" تقدمها شذى المري من وزارة التربية، وستقام يوم الاثنين دورة "كيفية علاج حالات التعاطي والإدمان" يقدمها يعقوب الشطي من وزارة الصحة، و"دور إدارة رعاية الأحداث في تأهيل حالات التعاطي والإدمان" يقدمها د.جاسم الكندري من وزارة الشؤون.

وتشارك وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات في تقديم 4 برامج تدريبية يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث ستقام دورتان تدريبيتان يوم الثلاثاء الأولى بعنوان "نظرة تعريفية عن المخدرات" يقدمها د.عايد الحميدان والاخرى "الكشف المبكر لحالات التعاطي" يقدمها المقدم محمد العنزي على ان تختتم الدورات يوم الأربعاء بدورة "كيفية خفض الطلب والعرض على المخدرات" و"الدور الأمني والمواجهة".