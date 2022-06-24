عاطف رمضان

علمت «الأنباء» ان وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف م.وليد الغانم اصدر قرارا بتحديد مسؤوليات وصلاحيات ومعايير وضوابط اختيار المهندس المشرف ومهندس المشروع ومشرفي عقود الخدمات ونوابهم.



وأضافت المصادر ان القرار تضمن ايقاف العمل بالمادة السادسة والسابعة من البند ثالثا - لجنة التقييم الفنية - من القرار الإداري رقم 1155 لسنة 2020 لحين الانتهاء من اعمال الدراسة الخاصة بآلية اختيار المهندس المشرف ومهندس المشروع ونوابهم.



واشارت المصادر الى انه وفق القرار يقوم مهندس العقد - الوكيل المساعد للقطاع المختص - باختيار المهندس المشرف ومهندس المشروع ونوابهم لحين البت بموضوع الدراسة، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره امس الخميس، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.