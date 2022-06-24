تلقى الجيش الأوكراني الجمعة الأوامر بالانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في شرق البلاد التي تتعرض لقصف متواصل منذ أسابيع، غداة منح كييڤ وضع المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



وأوضح سيرغي غايداي حاكم لوغانسك التي تقع فيها هذه المدينة، عبر تلغرام «ستضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى الانسحاب من سيفيرودونيتسك. تلقت الأوامر للقيام بذلك».



وأضاف «لم يعد البقاء في مواقع تتعرض لقصف متواصل منذ أشهر منطقيا بعد الآن».



وتابع «دمرت كل البنى التحتية الأساسية. 90% من المدينة متضررة وسينبغي هدم 80% من المنازل».



ولفت أندري ماروتشكو، وهو ممثل عن الانفصاليين الموالين لروسيا، عبر تلغرام، إلى أن جميع قرى منطقة هيرسكي زولوتي على بعد بضعة كيلومترات جنوب مدينة ليسيتشانسك المجاورة لسيفيرودونيتسك والواقعة على الجانب الآخر من نهر دونيتس، باتت تحت سيطرة روسية أو للموالين لموسكو.



وفي مقطع ڤيديو، يظهر رجل يرتدي زيا عسكريا يستبدل، على مبنى بلدية زولوتي، علم أوكرانيا ويحمل شعار زولوتي، بعلم أحمر عليه مطرقة ومنجل.



وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو الخميس لوكالة فرانس برس إنه لم تعد «أي مدينة» مشمولة بإدارته، «آمنة» لسكانها إذ أصبح القتال عنيفا جدا.



وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الاميركية «الپنتاغون»، إن انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة سيفردونيسك، هدفه التموضع بشكل يمكن الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل.



وينهي سحب أوكرانيا قواتها من مدينة سيفيرودونتسك، معركة استمرت قرابة شهرين ضمن الحرب الطاحنة للسيطرة على منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.



المسؤول العسكري كشف في سياق حديثه الصحافي، عن مستجدات المعارك شرقي أوكرانيا إن الدفعة الأولى من صواريخ «هايمارز» باتت في أرض المعركة وبمنتصف شهر يوليو ستصبح الدفعة الثانية في أوكرانيا.



وأوضح أن مخزون الذخائر للأسلحة من العهد السوفييتي لدى القوات الأوكرانية تتناقص ولكن لاتزال هناك مصادر كثيرة لضخ هذه الذخائر لأوكرانيا.



وذكر أن الأداة الأساسية للمعركة في دونباس هي المدفعية «وهذا ما نركز على تقديمه للقوات الأوكرانية في هذه المرحلة». وأشار أيضا إلى أنه ليس هناك أي لا دليل على أن روسيا استطاعت إعاقة التدفق المنتظم للأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.



إلى ذلك قال المسؤول العسكري الأميركي، إن الروس تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وكشف أن تقدهم لايزال بطيئا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم دفاعاتها الجوية بمهارة، وهو ما منه روسيا من السيطرة على الاجواء في أوكرانيا.