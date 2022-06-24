ثمن وزير الإعلام والثقافة د. حمد روح الدين الإنجاز الذي تحقق بحصد دولة الكويت 10 جوائز فضية وذهبية في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بدورته الخامسة عشرة الذي اختتم في مملكة البحرين الشقيقة.

ونقلت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة أنوار مراد في تصريح صحافي تهنئة الوزير روح الدين لقياديي ومنتسبي الإذاعة والتلفزيون بالوزارة وجميع العاملين في المجال الإعلامي الكويتي بحصد ست جوائز فضية وأربع ذهبية تضاف إلى سجل ريادة وتميز الإعلام الكويتي في المحافل الإقليمية والعربية، معربا عن أطيب التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز المشرف.



وأضافت مراد إن هذا الفوز جاء نتيجة الدعم المتواصل الذي يحظى به الإعلام الكويتي من قبل القيادة السياسية في البلاد، والاهتمام والدعم الإداري والتقني الذي تتمتع به قطاعات الوزارة والعناية بالعنصر البشري بالتأهيل والتدريب وفق رؤية استراتيجية طموحة وعمل متواصل، الأمر الذي انعكس عبر تميز الكفاءات الإعلامية الوطنية وتحقيقها النجاحات المتتالية في المسابقات والمنافسات التي تخوضها على جميع المستويات.