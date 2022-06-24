عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة من داخل كنترول اختبارات الثانوية العامة لـ«الأنباء» ان السيناريو المبدئي الذي تمت مناقشته بين القيادات التربوية لإعلان نتيجة الثانوية هو يوم الأحد حسب التقويم الدراسي وذلك بعد اعتمادها من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، مشيرة الى ان القيادات اكدت انه من غير المعقول ان تكون النتيجة جاهزة السبت وتعلن الأحد.



وأوضحت المصادر ان تأخير اعلان النتيجة سيفتح المجال لتسريبها او لكثرة الاشاعات حول عملية التسريب، مشيرة الى انه لا يمكن تأجيل فرحة ابنائنا الطلبة خاصة اذا كانت جاهزة، والامر بيد الوزارة.