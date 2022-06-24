بيروت ـ عمر حبنجر



نجيب ميقاتي مكلفا بتشكيل الحكومة ومصرفا للاعمال الحكومية، في أخطر مرحلة انتقالية يمر بها لبنان، وسط ظلمة سياسية كالحة، نقطة الضوء فيها، بصيص يطمئن الى بداية الاقتراب من نهاية النفق.



ميقاتي الذي حقق أقل أرقاما في مادة التكليف الحكومي(54 صوتا من أصل 128) ما كان ليصل لو توحدت قوى المعارضة والتغيير حول سواه، نواف سلام او غيره من المتطلعين الى الكرسي الثالثة في هرمية السلطة اللبنانية، لا بل انه وصل رغم احجام اكبر كتلتين مسيحيتين: القوات اللبنانية والتيار الحر عن تسميته، والذهاب الى «اللاأحد»، الذي حقق 46 صوتا، أو الى الاسم المقابل الذي حصل على 25 صوتا.



المحصلة النهائية، ان ميقاتي نال أصوات 26 نائبا شيعيا من اصل 27 (باستثناء النائب جميل السيد) اضافة الى 15 نائبا سنيا من أصل 27، و13 نائبا مسيحيا من اصل 64، اضافة الى صفر دروز. لكنه حصل بالمقابل على مباركة البطريرك الماروني بشارة الراعي، ودعم مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان الذي ادى وإياه صلاة الجمعة امس.



عن التسميات التي ظهرت خلال الاستشارات، فالرئيس سعد الحريري سماه خصمه اللدود جهاد الصمد، عضو اللقاء التشاوري السني، الذي لفظ انفاسه مع رحيل المجلس النيابي السابق.



اما تكتل لبنان القوي الذي هو الوجه النيابي للتيار الحر، فقد خرج نائب عكار عن قراره بعدم التسمية، ليسمي وحيدا، نجيب ميقاتي.



الكلام عن تشكيل الحكومة، لكن العين على الاستحقاق الرئاسي، الذي يبدأ العد التنازلي له، منذ اعلنت النتائج الرسمية للانتخابات النيابية الأخيرة. لقد أكد الرئيس ميقاتي، بعد تسميته انه ستكون هناك حكومة، وسأسعى في هذا المجال، لكن افتراضيا، الحكومة الحاضرة صادرة بمرسوم، والطبيعة تأبى الفراغ، وحتما لن يكون هناك فراغ، اذا فخامة الرئيس ترك القصر الجمهوري، فهذه الحكومة ستقوم بواجبها كسلطة اجرائية كاملة.



ميقاتي، رد قبوله التكليف، الى كونه رئيس حكومة تصريف أعمال، «لأنه ربما لم تتشكل الحكومة، كي لا يحصل تناقض او تعارض بين بعضنا البعض».



وعن شروطه، قال: الشرط الاساسي الذي اقبل به، هي ان يتعهد وزير الطاقة الجديد بتنفيذ خطة الطاقة بأسرع وقت، رافضا في حديث لقناة «ال بي سي» حكومة اللون الواحد. وقال: اريد حكومة تستطيع اكمال ما بدأته الحكومة الحالية، محذرا من ان لبنان اصبح امام مفترق طرق، فاما الانهيار التام واما الانقاذ التدريجي، واعدا بتقديم تشكيلة حكومته في غضون اسبوعين، على ان يبدأ استشارات التأليف الاثنين والثلاثاء المقبلين.



وواضح ان طريق تشكيل الحكومة لن يكون مفروشا بالورود، وما ينتظره ميقاتي، هو المزيد من التصعيد من جانب الرئيس ميشال عون ورئيس تياره جبران باسيل، الذي بدأ يتحسس ارفضاض كادرات التيارات النيابية والسياسية، من حوله، بحثا عن مراقد سياسية جديدة اعتبارا من نهاية اكتوبر المقبل، عبر تمسكها بشروطها المعروفة، وخصوصا اصرارها على متابعة الامساك بوزارات العدل والطاقة والخارجية، اضافة الى تطيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يحظى بدعم الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي، والذي اكد اكثر من مرة، ان استبدال الضباط في زمن الحرب، غير مطروح.



والراهن ان الفريق الرئاسي، يريد حكومة سياسية، تحت سطوته، في حين يسعى ميقاتي الى حكومة مطعمة بالتكنوقراط، لكنه لن يذهب الى حد اعطاء «الوريث العوني» جبران باسيل، كل ما يريده، في تشكيلته، ولن يسمح له بالتحكم من خلالها في حال الوصول الى الفراغ الرئاسي، اعتبارا من اول نوفمبر.



لكن ما يبدو من اجواء التيار انه بصدد مواجهة ميقاتي، عبر تضييق هامش تصريف الاعمال عليه، ولن يقبل الرئيس عون بتوقيع مراسيم حكومة خارج تصوره ورؤياه، والجميع يعرف انه لن تكون هناك حكومة جديدة، في نهاية هذا العهد.



اما عن موقف القوات اللبنانية التي لم تسم احدا كمكلف بتشكيل الحكومة، فيقول تعليق لاذاعة لبنان الحر الناطقة بلسان القوات، ان ذلك من باب احترام خيارات الطائفة السنية، بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري مؤقتا من الساحة، واختيار ابناء الطائفة من صوتوا لهم نوابا، علما ان مسألة التكليف ليست خيارا طائفيا ولا شخصيا، لأن رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان، وهو رئيس السلطة التنفيذية عمليا بعد الطائف، والمسألة مرتبطة بتوجهات مرحلة، استثنائية خطرة، تتخطى الحسابات الضيقة لحكومة لن تعمر اساسا اذا شكلت اليوم، اكثر من اربعة اشهر.