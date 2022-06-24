أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصرية أنه تم خلال العام المالي الحالي 2021/2022 تنفيذ مشروعات لدعم البنية الأساسية للمحافظات باستثمارات تقدر بحوالي 25 مليار جنيه، من خلال الاعتمادات التي تم تخصيصها لدواوين عموم المحافظات أو التي وفرتها الوزارة لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.



وأكد وزير التنمية المحلية - بحسب بيان للوزارة - أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات غير المدرج لها تمويل لتلبية احتياجات المواطنين بهدف تطوير القرى المصرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا.



وأوضح شعراوي أن خطة عام 2021/2022 شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.



ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن اجمالي المشروعات المنفذة في إقليم القاهرة الكبرى ويضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بلغ 6،8 مليارات جنيه، لتطوير الخدمات، وتسهيل حياة المواطنين، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات باعتمادات بلغت 6،3 مليارات جنيه لأقاليم الصعيد والتي تضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في الصعيد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ويأتي ذلك تماشيا مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتي «قنا وسوهاج» والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».



وأشار الوزير إلى أن إجمالي استثمارات المشروعات المنفذة في إقليم الاسكندرية الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح بلغ حوالي 2،3 مليار جنيه، فيما بلغت استثمارات مشروعات اقليم الدلتا الذي يضم محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية 2،7 مليار جنيه، وبلغت استثمارات مشروعات اقليمي سيناء الذي يضم محافظتي شمال وجنوب سيناء، واقليم القناة الذي يضم محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس والشرقية 3،4 مليارات جنيه.