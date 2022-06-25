أعلنت السلطات الأفغانية سقوط خمسة قتلى على الاقل وإصابة ما يزيد عن 10 آخرين في هزة ارتدادية ضربت أفغانستان الجمعة على مقربة من مركز الزلزال الذي ضرب البلاد الأربعاء وبلغت قوته 1ر6 درجات على مقياس ريختر.

وقال المتحدث باسم تلفزيون الإذاعة الوطنية أحمد الله وسيق في تصريح لوسائل الإعلام إن هزة ارتدادية جديدة اسفرت عن قتل خمسة أشخاص واصابة 10 آخرين في منطقة (جيان) بإقليم (باكتيكا) جنوبي شرق أفغانستان.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدولة الافغانية لإدارة الكوارث ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى اكثر من 1100 قتيل ونحو 1600 مصاب.



ورجحت الوزارة تزايد عدد الضحايا والجرحى يوما بعد يوم نتيجة الزلزال المدمر حيث لا يزال البعض محاصرين تحت الأنقاض.

كما اكدت قناة (تولو نيوز) الأفغانية أن العديد من الضحايا لايزالون تحت الأنقاض بالإضافة الى معاناتهم من نقص الغذاء والماء.

وأعلنت السلطات الأفغانية انتهاء عمليات البحث عن ناجين في المناطق النائيةالمنكوبة.



وفي سياق متصل، اكد مسؤول أفغاني كبير أن بلاده ليس لديها إمدادات طبية كافية لمعالجة مصابي الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص،وقال محمد نسيم حقاني المتحدث باسم وزارة الكوارث لرويترز إن نحو ألفي شخص أصيبوا ودمر عشرة آلاف منزل جزئيا أو كليا في الزلزال.



وأضاف "لا تملك وزارة الصحة أدوية كافية، نحن بحاجة لمساعدات طبية وغيرها من الضروريات لأن الكارثة كبيرة".



واشار الى ان نحو عشرة آلاف منزل دمرت جزئيا أو كليا في الزلزال الذي وقع الاربعاء.



وأضاف "انتهت عملية البحث، توفي ألف شخص وأصيب نحو 20 ألفا بإصابات ما بين خطيرة وسطحية".



وشدد حقاني على أن أفغانستان لا تملك إمدادات ضرورية كافية لعلاج المصابي ونتبع "لا تملك وزارة الصحة أدوية كافية، نحن في حاجة لمساعدات طبية وغيرها من الضروريات لأن الكارثة كبيرة".