وافق مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي بالصومال، اليوم السبت، ب"الاجماع" على تعيين حمزة عبدي بري في منصب رئيس الوزراء.

وقالت وكالة الانباء الوطنية الصومالية أن رئيس الوزراء الجديد حظي على موافقة 220 عضوا من حضروا الجلسة من أصل 275 العدد الاجمالي لنواب مجلس الشعب وذلك وفق النتيجة التي أعلنها رئيس المجلس شيخ آدم محمد نور مدوبي.

وأشارت الوكالة الصومالية الى أن رئيس الوزراء الجديد أدى اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس الذين قدم لهم الشكر على منحهم الثقة بالاجماع وذلك عقب اعلان النتيجة.

وأوضح بري في كلمة له أن "تشكيلته الوزارية ستكون ذات كفاءة قوية وستعمل أيضا مع البرلمان والمؤسسات الدستورية الأخرى".

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد عين رئيس الوزراء الجديد في منصبه في منتصف الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الجديد بتعيين حقائب وزراية ومن ثم يقدم أعضاء حكومته الى مجلس الشعب للموافقة عليها.