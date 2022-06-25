أشاد سفير الكويت بايطاليا الشيخ عزام مبارك الصباح اليوم السبت بمشاركة وفد الكويت الناجحة في مؤتمر نابولي البرلماني حول مكافحة الجريمة العابرة للحدود في تعزيز الدبلوماسية الشعبية.

وقال السفير في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان مشاركة وفد مجلس الأمة برئاسة النائب الدكتور عبيد الوسمي في مؤتمر (برلمان البحر المتوسط) بمدينة نابولي الذي ناقش هذا الأسبوع "مستقبل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" ساهم في تقديم رؤية الكويت في هذا المضمار البالغ الأهمية لأمن مجتمعاتنا.



وأضاف ان هذه المساهمة في مراجعة (اتفاقية باليرمو) لمواجهة التحديات المستجدة لسد الثغرات في التصدي للأنشطة الاجرامية في الفضاء الالكتروني والتغلب على العوائق الامر الذي يمثل حرص دولة الكويت على تعزيز العدالة الجنائية والأمن المجتمعي الشامل.

وشدد السفير الصباح في هذا الصدد على أهمية دور الدبلوماسية الشعبية ومشاركاتها الفعالة في المحافل الدولية باعتبارها رديف أصيل للدبلوماسية الرسمية بما يعزز السياسة الخارجية الايجابية للدولة.