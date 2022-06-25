أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية.

وجاء في القرار:

مادة أولى

يسمح للطلبة الراغبين في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والتخصصات التالية:

1 - الجامعة الأردنية:

1.1- برامج البكالوريوس (الدرجة الجامعية الأولى):

- بكالوريوس التمريض.

- بكالوريوس أنظمة المعلومات الحاسوبية.

- البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي.

- بكالوريوس تكنولوجيا معلومات الأعمال.

- بكالوريوس علم البيانات.

- بكالوريوس علم الحاسوب.

- بكالوريوس الأمن السيبراني.

- بكالوريوس في الصيدلة.

- دكتور في الصيدلة.

- بكالوريوس التربية الخاصة.

- بكالوريوس الإرشاد والصحة النفسية.

- بكالوريوس تربية الطفل.

- بكالوريوس معلم صف.

- بكالوريوس علم المكتبات والمعلومات.

- بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

- بكالوريوس الرياضيات.

- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية.

- بكالوريوس الكيمياء الصناعية.

- بكالوريوس كيمياء.

- دكتور في الطب.

- بكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

- البكالوريوس في المحاسبة.

- البكالوريوس في التمويل.

- بكالوريوس في اللغتين الصينية والإنجليزية.

- بكالوريوس في اللغتين الكورية والإنجليزية.

- بكالوريوس في اللغتين الروسية والإنجليزية.

- بكالوريوس في اللغتين التركية والإنجليزية.

- بكالوريوس اللغتين الإيطالية والإنجليزية.

- بكالوريوس اللغتين الإسبانية والإنجليزية.

- بكالوريوس اللغتين الألمانية والإنجليزية.

- بكالوريوس اللغة الفرنسية وآدابها.

- بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها.

- بكالوريوس اللغة الإنجليزية التطبيقية.

1.2- برامج الدراسات العليا - ماجستير ودكتوراه:

- ماجستير التمريض.

- ماجستير أنظمة المعلومات.

- ماجستير ذكاء الشبكة.

- ماجستير في الحكومة الإلكترونية

- ماجستير علم الحاسوب.

- الماجستير في التركيبات السنية الثابتة والمتحركة.

- الماجستير في طب أسنان الأطفال.

- الماجستير في تقويم الأسنان السريري.

- دكتوراه التمريض.

- دكتوراه في علم الحاسوب.

2 - جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

2.1- برامج البكالوريوس (الدرجة الجامعية الأولى):

- البكالوريوس في هندسة الحاسوب.

- البكالوريوس في علوم الحاسوب.

- البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية.

- البكالوريوس في هندسة وأمن شبكات الحاسوب.

- البكالوريوس في هندسة البرمجيات.

- البكالوريوس في الأمن السيبراني.

- البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

- البكالوريوس في الهندسة الكهربائية - الاتصالات.

- البكالوريوس في الهندسة الكهربائية - القوى.

- البكالوريوس في الهندسة الكهربائية - القوى والتحكم.

- البكالوريوس في الهندسة الكهربائية - الاتصالات والإلكترونيات.

- البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

- البكالوريوس في الهندسة المدنية.

- البكالوريوس في الصيدلة.

- دكتور في الصيدلة.

- دكتور في الطب.

2.2- برامج الدراسات العليا - الماجستير:

- الماجستير في هندسة الحاسوب.

- الماجستير في علوم الحاسوب.

- الماجستير في نظم المعلومات الحاسوبية - علم البيانات.

- الماجستير في نظم المعلومات الحاسوبية - نظم المعلومات الصحية.

- الماجستير في هندسة وأمن شبكات الحاسوب.

- الماجستير في الهندسة الكهربائية - الاتصالات اللاسلكية.

- الماجستير في الهندسة الكهربائية - القوى والتحكم.

- الماجستير في التشريح.

- الماجستير في العلوم الجنائية والسموم.

- الماجستير في علم الأدوية.

- الماجستير في علم وظائف الأعضاء.

- الماجستير في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية.

- الماجستير في الإدارة والسياسات الصحية - إدارة الرعاية الصحية والجودة.

- الماجستير في الطب البيطري - علم الأحياء الدقيقة.

- الماجستير في الطب البيطري - التشريح والأنسجة البيطرية.

- الماجستير في الطب البيطري السريري - الخيول.

- الماجستير في الطب البيطري - علم الجراحة البيطرية.

- الماجستير في الطب البيطري السريري - الحيوانات الصغيرة.

- الماجستير في الطب البيطري السريري - طب وصحة الدواجن.

- الماجستير في الطب البيطري السريري - حيوانات المزرعة.

- الماجستير في الطب البيطري - علم التناسليات والتلقيح الصناعي.

- الماجستير في الطب البيطري - الطب الباطني البيطري.

- الماجستير في الطب البيطري - صحة الغذاء.

- الماجستير في الطب البيطري - علم الأوبئة البيطرية.

- الماجستير في الطب البيطري - أمراض الدواجن.

- الماجستير في الطب البيطري - علم الأمراض البيطرية.

- الماجستير في الصحة العامة - الإدارة الصحية

- الماجستير في الصحة العامة - الوبائيات.

- الماجستير في الصحة العامة - التثقيف الصحي.

- الماجستير في الصحة العامة - صحة الأمومة والطفولة.

- الماجستير في طب الأسنان السريري - أمراض وجراحة اللثة.

- الماجستير في طب الأسنان السريري - تقويم الأسنان والفكين.

- الماجستير في طب الأسنان السريري - طب أسنان الأطفال.

- الماجستير في طب الأسنان السريري - التركيبات السنية.

- الماجستير في طب الأسنان السريري - المعالجات التحفظية السنية.

- الماجستير في طب الأسنان السريري - المعالجة اللبية.

- الماجستير في التمريض - تحليل السلوك الصحي التطبيقي.

- الماجستير في التمريض - إدارة الخدمات التمريضية.

- الماجستير في التمريض - تمريض صحة المجتمع.

- الماجستير في التمريض - إدارة الخدمات التمريضية.

- الماجستير في التمريض - صحة الأم وحديثي الولادة.

- الماجستير في التمريض - تمريض أطفال حالات حادة.

- الماجستير في التمريض - تمريض الحالات الحادة للبالغين.

3- جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا:

3.1- برامج البكالوريوس (الدرجة الجامعية الأولى):

- بكالوريوس علم الحاسوب.

- بكالوريوس علم الرسم الحاسوبي.

- بكالوريوس الأمن السيبراني.

- بكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

- بكالوريوس هندسة البرمجيات.

4- جامعة اليرموك

4.1- برامج البكالوريوس (الدرجة الجامعية الأولى):

- بكالوريوس علوم الحاسوب.

- بكالوريوس نظم المعلومات الحاسوبية.

- بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات التجارية.

- بكالوريوس الأمن السيبراني.

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة

يجب ان يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب ألا تكون برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه برامج تنفيذية.

مادة خامسة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة ان تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة سادسة

يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة سابعة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.