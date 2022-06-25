طارق عرابي

علمت «الانباء» ان وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، اصدر قراران وزاريان بإضافة أنواع جديدة من حليب الاطفال ومغذياته إلى قائمة المواد المدعومة بالبطاقة التموينية، حيث تضمن القراران إضافة 14 صنفا جديدا من هذه المنتجات إلى البطاقة التموينية إعتبارا من الاول من يوليو المقبل.

وتضمن القرار الوزاري الذي حمل الرقم 72 لسنة 2022 إضافة 8 أصناف من حليب أطفال بريميلاك 1 وبريميلاك 2 بسعر 1.225 دينار، وبريميلاك 3 بسعر 1.145 دينار، وغذاء أطفال سيريال قمح مع حليب بسعر 0.305 فلسا للعلبة زنة 400 جرام، وابتاميل ادفانس 3 بسعر 1.140 دينار، وببيلاك 3 بسعر 0.795 فلسا للعلبة، وابتاميل كمفورت 1 وأبتاميل كمفورت 2 بسعر 0.970 فلسا للعلبة زنة 400 جرام.

أما القرار الثاني الذي حمل رقم 73 لسنة 2022 فقد تضمن إضافة حليب نيدو1 زنة 400 جرام بسعر 1.380 دينار للعلبة، وألوما 1 بسعر 2.810 للعلبة زنة 400 جرام، وألوما 2 بسعر 2.585 للعلبة، وألوما 3 بسعر 2.175 دينار للعلبة، ونان كمفورت-مرحلة 1 ونان كمفورت-مرحلة 2 بسعر 2.560 للعلبة زنة 400 جرام.