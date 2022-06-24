بقلم: د. أشرف رضا

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اقرأ الحادثة

بصوت بائع الجرايد

و(مين هناك اثبت مكانك) بصوت شويش الحارة بصفارته وزيه الرسمي

وتواجده الأمني

اقرأ الحادثة

كانت مقولة غريبة وملفتة للنظر للشعب المصري حتى أوائل الثمانينيات ويرجع ذلك

لقلة معدل الجريمة وانضباط الشارع المصري بالأصول والأعراف والتمسك بالدين وبالتقاليد التي تحتم على الصغير توقير الكبير وعلي الكبير العطف علي الصغير

وكانت تحتم على الرجل احترام الأنثي واعتبرها كأخت او أم لابد من صيانة عرضها وحتى النظر إليها كان بمثابة الشيء الغريب الشاذ ….

كانت النساء ينامون أمام المنازل دون اعتراء لأنهم يثقون أن رجال زمانهم لا يبالون ولا ينظرون لاي امرأة باعتبار أن كل النساء أمهات واخوات

وتري نساء الريف ترضع رضيعها أمام منزلها ملبية فطرتها السليمه تجاه طفلها وكانت الرجال أيضا لا تعتري بهذا المشهد الأمومي الإنساني، الذي لو عُرض الآن لختلفت النظرة واختلفت التفاصيل ……

كانت الفطرة السليمة تسود ذاك المجتمع. …

أما الان وتحت وطاة الحياة الحديثه والتكنولوجية المتحولة والإعلام الفاسد اريد أن اكررها مئات المرات بل آلاف المرات حتى يستفيق أهل الإعلام !!!

الإعلام الذي هدم القيم، هدم التقاليد ، هدم الأعراف ،هدم الأخلاق الحميدة ،حلق الدين

اساء للرجل المصري في شتي بقاع العالم. أصبح ينظر للرجل المصري بالخارج علي انه ذلك البلطجي العربيد زير النساء لقد أزال الإعلام صفات الرجولة والجعدنة وإبدالها بالهيافة والعبث

أصبح معدل الجريمة مخيف ومرعب ولا يستثني صعيدا أو ريفا أصبح قتل الوالدين متكررا والاعتداء علي المحارم مفزعا وخطف الأطفال عادةً وبيع المخدرات وتناولها متاحا ليل نهار- والبلطجة وتبادل السباب والشتم وبذاءة الالفاظ والكثير والكثير لقد أصبح

الشارع المصري مخيف ومرعب لكثير من الأسر التي تريد أن تبني أسرة سليمة وصحية في جو صحي وسليم

وأخيرا أقولها باعلي صوتي

إلى كل مسؤول .

إلى كل صاحب ضمير حي.

نحن كشعب نصبر على الجوع والعطش ولكن لا نصبر على انتهاك الحرمات والمحارم وضياع الابناء وانعدام الاخلاق

أوقفوا نزيف الدم من قتل

وعربجة وبلطجة ومخدرات

ومسلسلات مخلة وهابطة

ماذا لو دعتم القيم والمبادئ ماذا لو شجعتم في إعلامكم

حسن الخلق وزرعتم في الناس حب الخير والعطاء

ماذا لو ارجعنا شويش الحاره

وتواجده الأمني المستمر

ماذا لو عاد دور المسجد ماذا لو رجعت البرامج الهادفة والدنية ماذا لو عاد انتاج المسلسلات التاريخية التي تذكر بامجاد واخلاق الانسان العربي والمصري القديم ماذا لو دعمتم الأخلاق في كل مجال وشجعتم على الفضيلة

ماذا لو أنهيتم أسطورة المخدرات ماذا لو رجمنا الشطيان في نفوس أهل الشر

وأخيرا كلمة للمجتمع فان لا ألقى كل العبء على الدولة ومؤسساتها وان كانت هي عندي المقام الأول والمسؤول الأول

ولكن أيضا اعيب على كل رجل ترك الزمام لابنه وابنته اعيب على كل رجل فرط في حق مسؤليته تجاه أبنائه

فكلكم راعي وكلكم مسؤول.

دكتور اشرف رضا

دكتوراة المناهج وطرق التدريس