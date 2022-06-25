أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحث سبل توطيد التعاون الثنائي بين مصر وقطر في مختلف المجالات.

وكتب أمير قطر، عبر حسابه على «تويتر»: سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف أمير قطر: كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم.