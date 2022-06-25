بسبب التأخير في تسليم برنامج الطيران ومعدات الاختبار الخاصة بمركبة الفضاء، أجلت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إطلاق مهمة كويكب "سايكي"، التي كانت مقررة لهذا العام.

وأضافت ناسا مساء أمس الجمعة أنه لم يتبق ما يكفي من الوقت لاختبار البرنامج قبل فترة الإطلاق المتبقية هذا العام، والتي تنتهي في 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ومهمة الكويكب "سايكي" هي أول مهمة لناسا، تهدف إلى دراسة كويكب غني بالمعادن.

وقالت لوري ليشين، مديرة مختبر الدفع النفاث التابع لناسا "لم يكن قرار تأجيل الإطلاق سهلا، لكنه صائب".

وكانت فترة الإطلاق عام 2022، التي تستمر من الأول من آب/أغسطس حتى 11 تشرين الأول/أكتوبر، ستسمح لمركبة الفضاء بالوصول إلى الكويكب /سايكي/ في عام 2026 .

ولم يتحدد بعد موعد إطلاق المهمة.