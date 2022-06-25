مرضى السكري والحوامل والمرضى الذين يعانون من مشكلات في الكلى معرضون لمضاعفات المرض

الحرص على التبول وقت الحاجة والنظافة الشخصية يجنب الأشخاص الإصابة بها



قال رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د. محمد الغانم إن عدوى التهابات المسالك البولية ليست خطيرة ، ولكن إذا وصلت للكلى تصبح حينئذ مرض خطير يشكل تهديدا لحياة المريض ، مشيرا إلى أن 50 في المئة من النساء يصبن بعدوى المسالك البولية خلال حياتهن .



وأضاف أن عدوى المسالك البولية تحدث عندما يصاب جزء أو عدة أجزاء من الجهاز البولي "الكلى أو الحالب أو المثانة أو الإحليل" بمسببات الأمراض، والتي عادة ما تكون "البكتريا" .



وتابع الغانم في تصريح صحافي له أن أعراض المسالك البولية عديدة والتهابات المثانة هي النوع الأكثر شيوعا من عدوى المسالك البولية ، وهذه الأعراض تشمل ألم أو حرقة عند التبول ، وألم أسفل البطن ، أو بول عكر أو رائحة كريهة وغير معتادة.



وأردف الغانم أن بعض التهابات المثانة تزداد سوءا مع انتقالها إلى الحالبين أو الكلى ، مبينا أن مرضى السكري والحوامل ، والمرضى الذين يعانون من مشكلات في الكلى ، أو لديهم حصوات أو انسداد ، وكبار السن ، وكذلك المرضى الذين يعانون من مناعة ضعيفة ، أو الذين يعنون من احتباس البول كل هؤلاء معرضون لمضاعفات التهابات المسالك البولية.



وأشار إلى أن علاج التهابات المسالك البولية يتم بعدة نقاط منها:



-الحرص على التبول وقت الحاجة لذلك .



-تنظيف المناطق الحساسة من الأمام إلى الخلف.



-الحفاظ على الجسم رطبا باستمرار.



-الحصول على مستويات كافية من فيتامين "ج".



ونصح الغانم الأفراد الذين يريدون تجنب التهابات المسالك البولية والوقاية منها بشرب كميات مياه مناسبة ، والحفاظ على النظافة الشخصية ، وكذلك تجنب منتجات النظافة الشخصية بالنسبة للنساء.