تحتفل أوزبكستان هذا العام بالذكرى 31 لاستقلالها، وخلال هذه الفترة أصبح بلدي عضوا كامل العضوية في المجتمع الدولي. وقد تم تعزيز دور ومكانة أوزبكستان في تسوية المشاكل الدولية والإقليمية، وضمان التكامل الإقليمي، في نظام العلاقات الدولية بشكل ملحوظ.



فقد حققت أوزبكستان تحت القيادة الحكيمة للرئيس شوكت ميرضيائيف في السنوات الست الماضية إنجازات كبيرة ساهمت في تعزيز صورة البلاد في العالم، منها ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية ورفاهية الشعب، وكذلك التحولات السياسية والديموقراطية في المجتمع.



كما تعلمون، يلعب القانون الأساسي (الدستور) دورا مهما في ضمان التنمية والازدهار لكل بلد، ورفاهية الشعب وحياته الكريمة. لاشك أن هناك ممارسة في العالم، يتم بموجبها تعديل دستور الدولة وتغييره بشكل دوري، مع مراعاة التغيرات الداخلية والخارجية واحتياجات المجتمع وعوامل أخرى. ولقد تم اعتماد دستور أوزبكستان في 8 ديسمبر 1992. وفي هذا العام 2022، يكون قد أتم 30 عاما.



في السنوات الثلاثين منذ اعتماد الدستور في ديسمبر 1992، حدثت تغيرات هائلة في البلاد. وهذا ينطبق على التقنيات الحديثة ومستوى معيشة المواطنين واستدامة الاقتصاد الوطني.



تحتاج البلاد إلى المضي قدما، باستخدام إمكاناتها الهائلة؛ لهذا السبب حان الوقت لإجراء تعديلات جدية على الدستور.



وفي هذا الصدد، بادر رئيس أوزبكستان إلى تعديل وتغيير القانون الأساسي للبلاد، ففي 20 يونيو، عقد رئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف اجتماعا مع أعضاء اللجنة الدستورية بشأن إصلاح القانون الأساسي للبلاد، وركز رئيس الدولة في خطابه على أربعة مجالات ذات أولوية للإصلاح الدستوري وهي «أن الإنسان وحياته وحريته وكرامته وحقوقه ومصالحه مصونة»، تحديد فكرة «أوزبكستان دولة اجتماعية» في الدستور، إلى جانب التحديد الواضح في الدستور لوضع المحلة ومسؤوليات أجهزة الدولة في عملية التفاعل معها، وأخيرا تحسين الإدارة العامة وتعزيز سلطة الشعب.



وأشار الرئيس إلى ضرورة توسيع صلاحيات الحكومة وتحديد مسؤوليات مجلس الوزراء والخوكيميات في الدستور في قضايا البيئة والشباب ودعم الأسرة والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير النقل العام وتهيئة الظروف. كما شدد رئيس الدولة على أهمية تحديث الإطار المفاهيمي والقانوني لسياسة أوزبكستان الخارجية، مع مراعاة التغيرات التي تحدث في العالم.



وفقا للقانون، لمجلس النواب سلطة تعديل الدستور من تلقاء نفسه. ومع ذلك، اقترح الرئيس ميرزاييف أن يتم النظر في مسودة الدستور في استفتاء وطني، وقال «إذا أجرينا الإصلاح الدستوري على أساس آراء ودعم مواطنينا من خلال استفتاء، فسيكون ذلك تعبيرا حقيقيا عن إرادة شعبنا - سيكون دستورا شعبيا حقيقيا».



وقال الرئيس «هدفنا الرئيسي هو ضمان الاستقرار في المجتمع والتنمية التدريجية لبلدنا الفريد، وأدعو جميع أفراد شعبنا إلى الوحدة والتلاحم في تحقيق هذا الهدف العظيم».



لاشك أن شعب أوزبكستان على ثقة من أن التعديلات الدستورية ستعزز بشكل متزايد سيادة البلاد والطبيعة الاجتماعية للدولة الأوزبكية.



يمكن وصف العديد من التعديلات التي تم طرحها للتصويت بأنها إنسانية وتسهم في تحسين نوعية الحياة.



في المرحلة الجديدة، تواجه الحكومة أهم مهمة وهي جعل الحياة أفضل للناس، كما أن التعديلات لا تعزز الضمانات الاجتماعية القائمة فحسب، بل تخلق أيضا أساسا للرقابة العامة على الوكالات الحكومية.



وأخيرا وليس آخرا، أود أن أنوه بأن الدستور الجديد يفتح فرصا كبيرة للمنافسة الصحية في المجتمع وستكون لدى الأشخاص الأذكياء المتعلمين فرصة أكبر لإدراك أنفسهم في الواقع الجديد.