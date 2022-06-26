مانفرد بروينل: فريق مركز بورشه الكويت تميز بالالتزام تجاه العملاء من خلال حملات البيع المبتكرة

هاني مرعي: واجهنا تحديات 2021 بإيجابية وإبداع ونتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في 2022

حصل مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، على جائزة «أفضل وكيل في الشرق الأوسط والمشرق العربي للعام 2021‏» التي تعتبر أرفع جائزة تقدمها بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك تكريما لجهوده وخدماته المميزة في مجال المبيعات ولتحقيقه أعلى مستويات رضا العملاء‏.



وتم تقييم أداء العمل لدى وكلاء بورشه الثمانية عشر المعتمدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وفق معايير محددة ومقارنتها بنتائج العام الماضي، وركزت هذه المعايير على الأداء الفردي وكذلك أداء الفريق خلال المراحل المختلفة لامتلاك السيارة‏.



كما تضمن تقييم الوكلاء مجموعة واسعة من المعايير منها رضا العملاء وجودة الخدمة والاهتمام بالتفاصيل، حيث تتساوى في الأهمية مع بيع السيارات الجديدة وتقديم خدمات ما بعد البيع المتميزة‏.



واعتبر د.مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا، هذه الجائزة تكريما للجهود التي بذلها الفريق وتقديرا للتفاني والعمل الجماعي. وقال: «يتميز وكلاء بورشه في المنطقة بالالتزام والتفاني الكبيرين. وحققنا بداية رائعة لهذا العام، ولذلك كان اختيار فائز واحد صعبا للغاية. وقد تميز فريق مركز بورشه الكويت بالالتزام تجاه العملاء من خلال حملات البيع المبتكرة بالإضافة إلى تعزيز الولاء الذي انعكس على رغبة العملاء في تكرار التجربة وشراء المزيد من سيارات بورشه أو تحديث سياراتهم الحالية. وترسخ هذا الولاء لدى العملاء على المدى الطويل بفضل العمل الجاد والخدمة الفائقة، وتأتي هذه الجائزة تقديرا لجهود فريق مركز بورشه الكويت بأكمله، بدءا من قسم المبيعات، مرورا بمركز الخدمة، ووصولا إلى الموظفين في المكاتب وخارجها الذين يسعون جاهدين لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في أن تكون بورشه الأفضل على جميع المستويات».



شهدنا خلال العام الماضي زيادة في عدد زيارات صالات العرض مقارنة بالعام 2020‏، مع ارتفاع عدد الاستشارات الشخصية وعودة الفعاليات الجماعية، وقد احتفت الجائزة بالإنجازات العامة التي جمعت بين برامج تحفيز المبيعات المختلفة لدى وكلاء بورشه الشرق الأوسط‏.



وأشار هاني مرعي، المدير العام لمركز بورشه الكويت، إلى أن الفريق واجه تحديات العام ‎2021 بإيجابية وإبداع ويتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في العام 2022‏، وقال: «لا أستطيع أن أشكر الفريق بما فيه الكفاية على جهودهم الهائلة على مدار العام، حيث نتطلع إلى مزيد من النجاح في المستقبل. إنها شهادة للجميع في مركز بورشه الكويت وعلى المنتجات المذهلة التي قدمناها في سوقنا. أشعر بحماس كبير تجاه المستقبل، لاسيما مع وصول سيارة تايكان ‎GTS‎ والتطلع لإطلاق أول طراز كهربائي بالكامل من سيارة مكان. من السهل أن تظل متحمسا للعمل لعلامة تجارية مثل بورشه، ويسعدني أن أرى نفس الحماس والالتزام من كل شخص في فريقنا».