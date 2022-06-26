أطلقت الغانم أوتوموبيل، إحدى شركات صناعات الغانم، العلامة التجارية EXEED في الكويت، وهي أحدث علامة تجارية للسيارات الفخمة عالية التقنية التي تدخل سوق السيارات في الكويت، وهي خلاصة ابتكار ألمع العقول من شركة Benteler الدولية العملاقة لتكنولوجيا السيارات ومركز البحث والتطوير التابع لها في ميونيخ بألمانيا.



وتمت إزاحة الغطاء عن سيارتين من طراز VX وTXL مساء الخميس الماضي في مجمع الأفنيوز، وذلك وسط حضور عدد من الجهات الإعلامية والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي.



ويمكن للزوار الاطلاع عن قرب على مركبات EXEED المتقدمة تقنيا، والتي جمعت بين التصميم الفاخر والتنفيذ المحترف، كما يمكنهم حجز وشراء الطراز المفضل لديهم عند زيارة الركن الخاص في مجمع الأفنيوز Dome 3. هذا، وتعتزم الشركة افتتاح معرض EXEED الغانم في منطقة الشويخ الصناعية في يوليو المقبل.



وتفخر شركة الغانم أوتوموبيل، إحدى شركات مجموعة صناعات الغانم، بإطلاق سيارات EXEED الفخمة والمدعمة بأحدث التقنيات في سوق السيارات الكويتي، الذي يعد امتدادا لمسيرة شركة صناعات الغانم العريقة في مجال تقديم منتجات وخدمات تثري تجربة العملاء بمختلف شرائحهم واحتياجاتهم، حيث اقترن اسم «صناعات الغانم» بالجودة ورضا العملاء بأعلى المقاييس على مدار الأعوام، وإطلاق سيارات EXEED للسوق الكويتي يعد تأكيدا على التزام الشركة بإثراء السوق الكويتي، خاصة مع توافق الرؤى بين «الغانم» وEXEED في مجال تقديم الخدمات المتمحورة حول رضا العملاء.



وباعتبارها علامة تجارية عالية الطراز في مجال السيارات صينية التصنيع، تحرص EXEED على تزويد سياراتها بتكنولوجيا حصرية عالية التقدم، مما يميزها عن بقية المركبات من ذات الفئة. تحرص EXEED على ضمان أكبر قدر من الأمان والراحة، بفضل تصميمها المدعوم بالريادة الصينية في مجال الهندسة.



ويوفر هيكل EXEED الحصري سيارة بإطار مركزي ذكي تم الاستعانة بخبرات خمسة من أفضل مراكز البحث والتطوير في العالم لتنفيذه، والتي تضم Magna وBenteler وGetrak وBorgWarner، وقد تمت مراعاة أن يكون هيكل المركبة عالي المرونة، كما تم تجهيز سيارة EXEED بهيكل Benteler الرئيسي، ونظام الدفع الرباعي الذكي المميز من BorgWarner، والمدعوم بتصميمات Magna الشهيرة، وبرنامج Getrak الفائق في مجال السلامة.



وتجمع مركبات EXEED بين محركات الوقود التقليدية والطاقة الهجينة مع أعلى كفاءة في استهلاك الوقود، وتتميز سيارات EXEED VX، وهي سيارة دفع رباعي، بالرحابة والقوة، حيث تستخدم محرك 2.0 T-GDI المصنف عالميا من الدرجة الأولى والمشهور في عالم السيارات كأحد أفضل المحركات من حيث نسبة الطاقة مقابل استهلاك الوقود، وتم تعزيز التجربة فائقة السلاسة التي تجلبها EXEED للعملاء بشكل أكبر مع أول ناقل حركة هجين مخصص في العالم يعمل على أساس محرك مزدوج، مما يقضي على مخاوف الاستخدام الثقيل والمكلف للغاز لسائقي EXEED.



علاوة على ذلك، فإن طراز EXEED TXL، المدعوم بمحرك 1.6 توربو، مزود بنظام سلامة حائز جوائز، إضافة إلى تحطيمه الأرقام القياسية في ثلاث فئات من برنامج تقييم السيارات الجديدة في الصين (N-NCAP) بما في ذلك حماية المشاة وحماية الركاب وأمان عمليات التشغيل.



ويستخدم الهيكل المعدني الحصري الذي ابتكرته EXEED أعلى درجات الأمان مع نظام تحصين ذكي يدعم السيارة في جميع الأوقات، وذلك بفضل الألواح الفولاذية المعالجة بالحرارة والمصنعة من قبل Benteler، شركة تكنولوجيا السيارات الألمانية الشهيرة، والتي تعزز سلامة ركاب السيارة ضد أعنف الاصطدامات.



وتضمن الغانم أوتوموبيل لعملائها راحة البال على مدى سبع سنوات عند شراء سيارات EXEED، وذلك من خلال ضمان المصنع الشامل لمدة 7 سنوات، و7 خدمات صيانة مجانية، و7 سنوات من المساعدة على الطريق.