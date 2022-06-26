أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بمنح الضبطية القضائية لـ 34 موظفا في الهيئة.



وجاء في القرار:



منح صفة الضبطية القضائية للأسماء المبينة أدناه لمراقبة تطبيق قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 21 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى جهة الاختصاص ولهم الاستعانة برجال الشرطة ، وهم:



دلال رجب علي رجب - نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية



ذكرى ناصر علي الحشاش



محسن محمد حسين المطيري



د.أمل عبدالكريم عبدالله رضا



د.فاطمة أحمد حسن الكندري



أنفال خالد يعقوب الخلفان



رسلان عبدالله رسلان فهد



دانة سالم حسن الجاركي



أمل شحيتان هجاج الرشيدي



فيصل يعقوب خميس الرشيدي



علي قاسم عباس حسين



محمد احمد باش علي



احمد علي حيدر عبدالله



عامر محمد موسى البلوشي



محمد احمد عباس احمد عباس



حامد صالح محمد سلطان



نبيل عبدالرسول علي القطان



وليد جعفر علي البناي



عبدالرحمن محمد محمود المزيدي



محمد عبدالله محمد النيباري



فلاح راشد فلاح المطيري



خالد حمود يونس المتروك



علي فيصل جاسم عبدال



حسين حيدر يوسف القلاف



حمد صالح سالم صالح الهويدي



حمد جاسم محمد مولاني



حمد سعود حمد الصويلح



فهد عبدالله محمد العازمي



احمد سمير سعد المطيري



ثامر محمد خميس الشويعر



مسعود مرضي ضاوي العازمي



زايد محمد نافع المطيري



علي احمد علي ملا



زكية سعود عبدالعزيز العبدالغفور