أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، عن زيارة رسمية يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين تستغرق يومين، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية «أونا».



وقال البيان: «توطيدا للعلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، ودعما لأوجه التعاون الثنائي القائمة بينهما، وانطلاقا من حرص قيادتي البلدين على كل ما من شأنه تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أرحب لمستقبل أكثر إشراقا ونماء وازدهارا، سيقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة رسمية لسلطنة عمان تستغرق يومين ابتداء من يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يونيو لعام 2022م، وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال شعبيهما، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات التي تهم الجانبين في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية».