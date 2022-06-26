انطلاقا من تحقيق مؤسسة الكويت للتقدم العلمي «KFAS» لأهدافها التي تركز على تحفيز الطلبة والخريجين على الالتحاق بمجالات التكنولوجيا والابتكار وتعزيز مهارات الثورة الصناعية الرابعة، أعلنت المؤسسة عن فتح باب التسجيل لمسابقة «هاكاثون ريادة الأعمال عبر تكنولوجيا الواقع الافتراضي (ميتافيرس ـ Metaverse)» والذي ستنظمه بالتعاون مع مركز التعليم والتعلم والأبحاث التابع لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بين 4 و6 يوليو 2022 بهدف تنمية وصقل المهارات الرقمية لدى الشباب في المجالات الرقمية لإيجاد حلول لتحديات تطرحها المسابقة، ومحتوى الهاكاثون هو نتاج تعاون مثمر مع أحدث شركات تكنولوجيا التعليم وتطوير المحتوى التعليمي الرقمي في سنغافورة.

وأوضحت المؤسسة أن الهاكاثون مسابقة تنافسية وتجربة تعليمية ذات محتوى إثرائي الأول من نوعه في الكويت، ويطبق باستخدام تقنية الميتافيرس لأول مرة على مستوى الكويت والمنطقة.

وسيقام في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وسيستعرض المشاركون خلاله الأدوات والبرامج والمهارات الرقمية بهدف تأهيلهم للنجاح في عالم الأعمال.



ودعت المؤسسة الشباب في أعمار بين 20 و24 سنة للتسجيل في الهاكثون من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.kfas.org، حيث سيغلق باب التسجيل 28 الجاري، وسيبدأ المعسكر التدريبي في 4 يوليو 2022 من 10 صباحا وينتهي 6 يوليو 2022 الساعة 6 مساء، وسينال الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز نقدية، في حين يكرم جميع المشاركين بالدورة بشهادة مشاركة عند انتهاء البرنامج بنجاح، والهدف من هاكاثون ريادة الأعمال هو الاستثمار في العنصر البشري، وتعريف المشاركين على أفضل البرامج والمهارات الرقمية المستخدمة في الشركات الناشئة والشركات التقنية في جميع أنحاء العالم، وهذه الأدوات والتقنيات ستساعد المشاركين على الانخراط في التدريب المناسب لتمكينهم من التطور في بيئة العمل.