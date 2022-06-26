حنان عبدالمعبود



اختتم المشروع الوطني التوعوي للوقاية من المخدرات (غراس)، المؤتمر الدولي «إدمان المخدرات بين تحديات المواجهة ومتطلبات إعادة التأهيل» الذي عقد بالتعاون مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات، وفريق «مدربون كويتيون بلا حدود»، وبمشاركه 10 دول من مؤسسات حكومية وأهلية وأكاديمية في مجالات وقائية وعلاجية وتأهيلية، وذات خبرات في مجالات خفض العرض وخفض الطلب في مجالات مكافحة المخدرات.



ومن جانبه، اعلن رئيس المؤتمر د.أحمد الشطي استعراض المؤتمرين 23 ورقة علمية و8 ورش عمل وعدة حلقات نقاشية تمحورت حول أهداف المؤتمر وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وقال«خلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:



1- زيادة مؤشرات المخدرات من حيث الاتجار والتهريب أو الأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية تستوجب مراجعة وتفعيل واستحداث السياسات والإستراتيجيات وخطط العمل لمكافحة المخدرات وإدراجها ضمن خطط التنمية الوطنية.



2- ضرورة إحياء اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات في الكويت والاستفادة من نجاح وتجارب وفعالية اللجان العليا الوطنية للمكافحة وللوقاية من المخدرات على المستويات الخليجية والإقليمية.



3- إنشاء وتعزيز وتحديث مراكز المعلومات وقواعد البيانات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



4- المراجعة الدورية وتحديث التشريعات والقرارات التفصيلية حسب المستجدات (قوائم المؤثرات العقلية والمخدرات، المنشطات بين الرياضيين، فحوصات ما قبل الزواج،..)



5- الفرص التدريبية وبناء القدرات وتصديق المؤهلات والاعتماد للأفراد والمؤسسات العاملة في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل من المخدرات والمؤثرات العقلية، وبلورة ميثاق أخلاقي للمعالجين والأخصائيين.



6- استدامة برامج إكساب المهارات وتحديث المعرفة والأدوات المجربة لحماية الشباب والوالدين مع الاستفادة من الشراكات مع المؤسسات التعليمية الدراسية والمهنية والجامعية.



7- استمرارية دعم برامج التوعية والوقاية المستندة إلى الأدلة العلمية.



8- سن تشريعات جديدة تسمح بالاستفادة من الغرامات المالية المفروضة على مرتكبي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية لدعم وتمويل حملات التوعية وبرامج الوقاية وتطوير الخدمات العلاجية.



9- دعم وإتاحة الخدمات العلاجية والتأهيلية بما يشمل مراجعة الأداء والتعافي في الرعاية اللاحقة ومراكز العلاج.



10- بناء وتعزيز القدرات البحثية والدراسات مع الحرص على نشرها في الدوريات المحكمة.



11- استيعاب المتعافين في برامج المشاريع الصغيرة وتحسين فرص العمل لهم. تشجيع برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين.



12- تكامل الجهود الرسمية والأهلية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن برامج التنسيق الممنهجة.



13- التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجال خفض العرض وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال خفض الطلب.



14- تبني الحملات الإعلامية المستدامة مع التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الشراكات مع وسائل الإعلام بأنواعها ومؤسساتها لاستهداف مختلف الفئات وعبر كل الوسائل الجاذبة للاهتمام والتفاعل الإيجابي.



15- أهمية التعاون الدولي السيبراني وملاحقة الأساليب الجديدة الرقمية وتشديد الرقابة على«الإنترنت المظلم» والعملات المشفرة التي تسهل العلاقة ين المروج والمتعاطي دون الحاجة إلى التعامل المباشر بينهما.



16- استخدام منصات التواصل الرقمي:



٭ لتوفير معلومات محدثة ذات مصداقية.



٭ قواعد بيانات للأفراد المؤهلين والمؤسسات.



٭ برامج تفاعلية تستهدف مختلف الشرائح.



٭ برامج وقائية تحفيزية.



٭ خطوط ساخنة للطوارئ.



٭ اجتذاب الشرائح المستهدفة مجتمعيا ومهنيا وتأثيرا في والتوعية.



17- إطلاق خطة عربية موحدة لخفض الطلب بالتعاون مع جامعة الدول العربية تشمل توصيفا للآليات والمؤسسات والخبرات التراكمية الداعمة شاملة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.



18- تعزيز الشراكة مع كافة وسائل الإعلام لاستهداف مختلف الشرائح.



19- تركيزات إضافية لحماية المرأة من آفة المخدرات وبذل الجهود للاستفادة من أدوارها في بناء وحماية الأسرة والمجتمع.