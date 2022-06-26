نظمت مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية حفلا كبيرا لتخريج الدفعة الأولى من الدارسين في مركز المتميزين للقراءات القرآنية وعلومها برعاية الأمانة العامة للأوقاف، ونابت عن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف إسلام العميري مراقب إدارة الصناديق الوقفية.



حضر الحفل ريم العبدالجليل مدير الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه، ورئيس مجلس إدارة مبرة المتميزين يوسف الصميعي، ومراقب حلقات القرآن الكريم بوزارة الأوقاف الشيخ ناصر الكندري، والشيخ عبدالرحمن الحشاش نائب رئيس اللجنة الدائمة لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، كما حضره عدد من المشايخ.



وقالت ممثلة راعي الحفل إسلام العميري إن الاهتمام البالغ بخدمة كتاب الله تعالى بكل علومه واختصاصاته القرآنية من الأهداف العامة التي تحرص على تنفيذها الأمانة العامة للأوقاف، وتابعت: إن الأمانة من خلال الصندوق الوقفي للقرآن الكريم ترعى وتحتضن مثل هذه المشاريع ليرجع أثرها على مجتمعنا بالخير والبركات، وذكرت أن الأمانة العامة للأوقاف قدمت دعمها لهذا المشروع وذلك إيمانا منها برسالته القرآنية والوقفية، وفي ختام كلمتها هنأت الخريجين والفائزين في مسابقة «السابقون في حفظ المتون» والتي تعتبر مسابقة نوعية.



بدوره، ذكر المشرف العام على المركز فضيلة الشيخ المقرئ حسن الوراقي في كلمته أن مبرة المتميزين تسعى دائما إلى المزيد من خدمة القرآن وأهله، وتتطلع إلى الارتقاء في أداء رسالتها وجودتها، فحرصت على إنشاء مركز لتعليم القراءات القرآنية، تلبية لحاجة الدارسين من المواطنين والمقيمين داخل الكويت.



وبين في كلمته أهداف المركز وإنجازاته والتي كان آخرها مسابقة «السابقون في حفظ المتون» والتي سجل فيها ما يقرب من 130 متسابقا من الرجال والنساء من المواطنين والمقيمين، موزعين على فرعين: فرع لأصول الشاطبية والدرة وآخر لأصول الشاطبية فقط، وفي ختام كلمته شكر الأمانة العامة للأوقاف على دعمها لأنشطة المركز.



من جهته، أعرب الشيخ عبدالرحمن العمر الدارس الخريج في المركز في كلمته التي ألقاها باسم الخريجين عن شكره لمشايخ المركز على جهودهم والتي كان الخريجون فيها ثمرة جهودهم، حيث قال: شكرا لكل من علمنا حرفا، أو صحح لنا لفظا أو رفع عنا جهلا، كما عبر عن شكره لمبرة المتميزين والعاملين فيها وعلى رأسهم يوسف الصميعي، وختم شكره للأمانة العامة للأوقاف على دعمها المتواصل للمركز طيلة دورته الأولى.



وفي الختام، تفضلت ممثلة راعي الحفل بتكريم الخريجين والفائزين وتسليمهم الشهادات والدعوة إلى الاستمرار في هذا العمل المبارك، علما أن الدورة القادمة ستبدأ في شهر أكتوبر القادم إن شاء الله تعالى.