محمود عيسى



خلص أحدث تقرير عن سوق خدمات صيانة مصافي النفط والغاز العالمية الى ان حجم هذه الصناعة سينمو بمقدار 775.24 مليون دولار خلال الفترة بين 2022 و2026، مع تسارع زخم النمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.06%.



ونقلت شركة بي ار نيوز واير عن التقرير الصادر عن شركة تكنافيو قوله ان الطلب المتزايد على الوقود والمشتقات النفطية المكررة يتصدر العوامل المؤثرة في نمو السوق. ومع ذلك، قال التقرير ان عوامل مثل التقلبات في أسعار النفط الخام تمثل تحديات لهذا النمو.



واشتمل تقرير شركة تكنافيو على صورة مفصلة لسوق خدمات صيانة مصافي النفط والغاز من خلال طريقة الدراسة وتوليف وتجميع للبيانات من مصادر متعددة، مشيرا الى ان السوق يعاني من التشرذم وسوف تتسارع درجة هذا التشرذم خلال فترة الدراسة آنفة الذكر مما يوجب على الاطراف المتنافسين التركيز على جعل عروض خدماتهم ومنتجاتهم مميزة وتشتمل على قيمة فريدة لترسيخ اقدامهم وتعزيز مراكزهم في السوق، كما يتعين على هؤلاء أيضا انتهاز الفرص التي تنطوي عليها آفاق النمو الحالية في القطاعات سريعة النمو، مع الحفاظ على مواقعهم في القطاعات بطيئة النمو.



واعتبرت الدراسة التي استند اليها التقرير اعتماد المصافي النموذجية كأحد الأسباب الرئيسية التي تدفع نمو سوق خدمات صيانة مصافي النفط والغاز خلال السنوات القليلة القادمة.

كما سيؤدي تبني نظم المصافي الذكية والتطورات التكنولوجية المعتمدة في تقنيات فصل النفط والغاز إلى طلب كبير في السوق.



ويستعرض التقرير الشركات المتخصصة في هذا السوق ومنها شركات ايكوم، ايجيوم كوربوريشن، شيودا كوربوريشن، فلور كوربوريشن، كي بي ار، جون وود غروب، ماتريكس سيرفيس، سايبييم اس بي ايه، وغيرها الكثير.



ومن حيث التوزيع الجغرافي، قال التقرير ان منطقة آسيا والباسيفيك تستحوذ على ما نسبته 40% من حجم السوق، حيث ستشهد نموا كبيرا في الحصة السوقية خلال فترة التوقعات، فيما تؤدي طاقة التكرير العالية لدول تلك المنطقة مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان الى تعزيز نمو سوق خدمات صيانة مصافي النفط والغاز في المنطقة خلال فترة التوقعات.



وتأتي قارة اوروبا في المرتبة الثانية وتليها اميركا الشمالية ثم الشرق الاوسط وشمال افريقيا وأخيرا اميركا الجنوبية.



وينطوي التقرير على معلومات مفصلة عن العوامل التي ستساعد على نمو سوق خدمات صيانة مصافي النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة للتنبؤ بالاتجاهات والتغيرات القادمة في سلوك المستهلكين، نمو سوق خدمات صيانة مصافي النفط والغاز، تحليل المشهد التنافسي للسوق ومعلومات مفصلة عن مزودي تلك الخدمات فضلا عن تفاصيل شاملة للعوامل التي من شأنها أن تتحدى نمو سوق خدمات صيانة مصافي النفط والغاز العالمي.