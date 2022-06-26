عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»، أن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف سيعلن في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد نتيجة الثانوية العامة بعد اعتمادها بشكل رسمي، مشيرة إلى أن إعلان النتيجة سيكون عبر تلفزيون الكويت من استديو السالمية.



وذكرت المصادر أن الوزير د.المضف سيقوم بالاتصال بأوائل الطلبة لتهنئتهم مع التمنيات التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة.



وفي الإطار ذاته، أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم عباس عن انضمام وزارة التربية لتطبيق ‫(سهل) عبر خدمة الاستعلام عن (نتائج الثانوية العامة) فور صدورها واعتمادها وإعلانها الرسمي، داعيا الطلبة وأولياء الأمور لتحميل التطبيق وتفعيله تمهيدا لاستخدام وطلب هذه الخدمة عند إعلان النتائج.



وبين كاظم أنه سيتاح لمستخدمي تطبيق «سهل» سواء كان طالب (أكبر من 16 عاما) أو ولي أمر أن يطلب نتيجة الثانوية العامة لأي من أبنائه في المرحلة الثانوية عبر قائمة الاختيارات التي ستتاح له عند طلب الخدمة.



وأوضح أنه لطلب هذه الخدمة يلزم تحميل تطبيق «سهل» عبر المتاجر الرقمية أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة الـ (QR) للتطبيق الموجود على الحسابات الرسمية للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، وعند استخدام تطبيق «سهل» للمرة الأولى سيتم توجيه المستخدم لعمل مصادقة من خلال تطبيق الهوية الرقمية (هويتي) ثم العودة لتطبيق (سهل)، وبعد ذلك على المستخدم «الطالب أو ولي الأمر» اختيار قائمة (خدمات) واختيار (وزارة التربية) ثم القيام باختيار (نتائج الثانوية العامة) وستظهر فورا نتيجة الطالب عبر التطبيق ويمكنك الرجوع لها وقتما تشاء في قائمة (إشعارات).