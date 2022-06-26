أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المستشار جمال الجلاوي قرارا بإشهار الاتحاد الكويتي للتخليص الجمركي.



وجاء في القرار:



مادة أولى : يشهر الاتحاد الكويتي للتخليص الجمركي .



مادة ثانية:يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.



وجاء في ملخص النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتخليص الجمركي:



اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 17/4/2022، وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد الكويتي للتخليص الجمركي، ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:



- يقوم الاتحاد برعاية مصالح أصحاب الأعمال المنضمين لعضويته بصفة عامة وتحقيق التضامن بينها ومدهما بالمعونة المادية والمعنوية والعمل على رفع الكفاية الإنتاجية وضمان الاستقرار في العلاقات الصناعية وتمثيلهم في جميع المحافل العربية والدولية.



- يقبل في عضوية الاتحاد أصحاب الأعمال الخاصة بالتخليص الجمركي المتماثلين الراغبين في الانضمام إليه.



- رسم الانضمام الى الاتحاد قدره 100 دينار يدفع مرة واحدة عند انضمام أو عند إعادة قيد. قيمة الاشتراك لعضوية الاتحاد 30 دينارا.



- تتكون أموال الاتحاد من: الاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء، رسوم الانضمام الى الاتحاد والهيئات والوصايا التي ترد للاتحاد ويقرر مجلس الإدارة قبولها بعد علم الهيئة العامة للقوى العاملة وإيراد الأنشطة التي يقيمها الاتحاد بعد موافقة الجهات المختصة، الأرباح التي قد يحصل عليها الاتحاد من أوجه الاستثمار مضمونة الربح بما لا يتعارض مع القانون رقم 6 لسنة 2010.



- تعتبر الجمعية العمومية للاتحاد هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد وهي تتألف من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم.. حتى تاريخ الانعقاد.



- تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد في الربع الأول من كل عام بصفة عادية.



- القرارات التي تصدرها الجمعية للاتحاد تعتبر نهائية مادامت لا تخالف أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 والقرارات الصادرة بشأنه، ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية الحاضرين إلا في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.



- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة 4 سنوات ويشترط ان يكون العدد فرديا.



- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات وهو الذي يرأس الجلسات ويوقع مع أمين الصندوق على شيكات الصرف بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة وتوقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الاتحاد، ويحل محله نائب الرئيس في حالة غيابه وله كافة صلاحيات الرئيس عدا توقيع الشيكات.



- قرارات مجلس الإدارة تصدر بالأغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس.



- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أو مرتبات عن الأعمال الموكلة إليهم.