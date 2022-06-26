أحرز الأميركي تايلور فريتز، المصنف 14 عالميا، لقب دورة إيستبورن (250 نقطة) للتنس على الملاعب العشبية، للمرة الثانية في مسيرته بفوزه الصعب في المباراة النهائية على مواطنه ماكسيم كريسي 6-2 و6-7 (4-7) و7-6 (7-4).



وحقق فريتز لقبه الثاني هذا العام بعد دورة إنديان ويلز الأميركية حين فاز في النهائي على الاسباني رافايل نادال، والثاني في إيستبورن بعد عام 2019 بفوزه على مواطنه أيضا سام كويري 6-3 و6-4.



على العشب الانجليزي، حسم فريتز، المصنف ثالثا في الدورة، المجموعة الأولى بفضل ارساله الثاني الصلب، مستفيدا من الحماس الزائد لمواطنه الذي كان يخوض النهائي الأول له في إيستبورن والثاني فقط في مسيرته ما أدى الى ارتكابه 4 أخطاء مزدوجة في هذه المجموعة.



وعوض كريسي، المصنف 60 عالميا والمولود في باريس، في المجموعة الثانية بفضل ايقاعه من دون أن يخسر ارساله ليفرض التعادل 1-1 بفوزه بالشوط الفاصل (تاي بريك) 7-4، قبل أن يضطر لمعالجة آلام في ركبته مع بداية المجموعة الثالثة.



وتكرر السيناريو ذاته في المجموعة الحاسمة، حيث لم يخسر أي من اللاعبين ارساله، ولكن فريتز خرج منتصرا في الـ «تاي بريك» أمام مواطنه الشاب 7-4.