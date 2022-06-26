أعلن المدير العام للادارة العامة للطيران المدني الكويتية يوسف الفوزان تشغيل 21 رحلة لموسم الحج هذا العام خلال ستة أيام لنقل 6216 حاجا إلى بيت الله الحرام على متن أربع شركات طيران.

وقال الفوزان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن تسيير أولى رحلات الحج سيبدأ يوم الخميس المقبل بعدأن أتمت الإدارة استعداداتها كافة لتنظيم موسم الحج للحملات الكويتية.

وأوضح أن الشركات الأربع هي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة والخطوط الجوية السعودية وطيران (ناس).

وأضاف أنه تم وضع خطة تشغيلية للرحلات بالتعاون مع حملات الحج الكويتية وشركات الطيران الكويتية والسعودية لإنجاح حركة الحجاج من مطار الكويت الدولي إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

وذكر أنه سيتم تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب (تي 4) ورحلات طيران الجزيرة من مبنى الركاب (تي 5) بينما سيتم تشغيل رحلات الخطوط الجوية السعودية وطيران (ناس) من مبنى الركاب الرئيسي (تي 1).

وأشاد بتعاون الجهات الحكومية لاسيما وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك إضافة إلى حملات الحج الكويتية وشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية متمنيا حجا مبرورا وسعيا مشكورا لجميع حجاج بيت الله الحرام.