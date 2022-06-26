عبدالكريم العبدالله

عقدت إدارة الخدمات الصحية لكبار السن، بالتعاون مع إدارة العلاقات الدولية في وزارة الصحة، اجتماعا مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى الكويت الدكتور أسعد حفيظ.

تناول الاجتماع مناقشة أحدث المستجدات فيما يخص برامج رعاية كبار السن، والخدمات ذات الصلة بما فيها التأهيل الصحي، والوقايه من الأمراض، وإعادة التأهيل والتعامل مع الأمراض المزمنة، كما تطرق الاجتماع لدراسة أوجه التعاون بين الجهتين، للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لفئة كبار السن في دولة الكويت.

هذا وقد حضر الاجتماع مدير ادارة الخدمات الصحية لكبار السن د. فاطمة بن ظفاري، ورئيس قسم الخدمات الصحية د. ابراهيم الحمادي ، ورئيس شعبة الفروانية للخدمات الصحية د. أيمن العزيري، كما حضر الاجتماع من إدارة العلاقات الصحية الدولية د. عبدالله العلي